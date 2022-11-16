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Новости

16 ноября, 22:00

Общество

В Гостином дворе проходит 16-й Международный форум "Транспорт России"

В Гостином дворе проходит 16-й Международный форум "Транспорт России"

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В московском Гостином дворе проходит главное отраслевое событие страны – 16-й Международный форум и выставка "Транспорт России".

На одной площадке собрались больше 3 500 представителей федеральных и региональных властей, руководителей ведущих предприятий и экспертов отрасли. Особое внимание приковано к внедрению цифровых систем в Шереметьеве. Их активно тестируют вместе с "Аэрофлотом".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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