В Москве выполнили большинство заявок, поступивших в Центр поддержки семей мобилизованных

Московские власти выполнили большинство заявок, которые поступили в Центр поддержки семей мобилизованных. Он был специально создан в городе для оперативного решения любых вопросов, связанных с мобилизацией. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что все вопросы по этой теме решаются в приоритетном порядке. Особенно все, что касается помощи семьям военнослужащих.

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