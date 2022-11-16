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Новости

16 ноября, 22:00

Общество

В Москве выполнили большинство заявок, поступивших в Центр поддержки семей мобилизованных

В Москве выполнили большинство заявок, поступивших в Центр поддержки семей мобилизованных

Новости часа: 96% заявок в Центр поддержки семей мобилизованных в Москве решены

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Московские власти выполнили большинство заявок, которые поступили в Центр поддержки семей мобилизованных. Он был специально создан в городе для оперативного решения любых вопросов, связанных с мобилизацией. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что все вопросы по этой теме решаются в приоритетном порядке. Особенно все, что касается помощи семьям военнослужащих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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