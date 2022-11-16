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Новости

16 ноября, 19:15

Общество

Москвичей предупредили о грядущем снегопаде и заносах на дорогах

Москвичей предупредили о грядущем снегопаде и заносах на дорогах

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Синоптики прогнозируют возобновление снегопада в столице. Ожидается, что до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков.

В связи с этим водителей просят по возможности воздержаться от поездок на машине и не выезжать на дороги на летней резине. Дело в том, что из-за несезонных шин автомобиль может уйти в занос.

Городские службы столицы работают в усиленном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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