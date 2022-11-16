Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: СФ одобрил закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий

Новости часа: СФ одобрил закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий

Мишустин заявил о необходимости контроля за сохранением рабочих мест мобилизованных

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На парковке возле торгового центра в Королеве водители устроили автошоу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совфед одобрил закон, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий. Соответствующий статус получат все участники добровольческих формирований, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Занятость в РФ демонстрирует рекордные показатели. Об этом сообщил Михаил Мишустин

В Москве завершился сезон речной навигации, сообщили в Дептрансе.

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