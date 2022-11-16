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Новости часа: СФ одобрил закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совфед одобрил закон, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий. Соответствующий статус получат все участники добровольческих формирований, принимающих участие в спецоперации на Украине.
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