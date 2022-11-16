Минздрав РФ намерен запретить аборты для лиц до 18 лет без согласия родителей

В Минздраве России намерены запретить делать аборты несовершеннолетним без согласия родителей. В настоящее время девушки имеют право прервать беременность с 15 лет.

Однако сначала Минздрав должен проработать все вопросы и представить предложения до 1 февраля. Только после предварительных согласований инициатива может стать законом.

Не приведет ли новая инициатива к скачку подпольных абортов? Как за последние 10 лет в России изменилась демографическая ситуация? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.