Автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за ухудшения погоды

Автомобилистов призвали пользоваться общественным транспортом из-за ухудшения погодных условий. Тем, кто еще не успел сменить летнюю резину на машинах, следует воздержаться от поездок на личном транспорте.

Накануне в Москве выпал первый снег. К выходным сугробы могут вырасти до 15 сантиметров. Все городские службы были заранее приведены в режим повышенной готовности.

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