Госдума приняла закон об универсальном пособии для семей с детьми

Госдума приняла закон об универсальном пособии для беременных и семей с детьми. На реализацию мер поддержки выделят свыше 1,5 триллиона рублей.

Единое пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты, положенные в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет.

Пособие будут получать семьи с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Размер пособия может составлять 50–100% от показателя.

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