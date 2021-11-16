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Москва 24

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Общество

10:00

Москвичи могут заключить брак во всех офисах "Мои документы"

общество город видео Иван Лозовой Кристина Курума

Москвичи могут заключить брак во всех офисах "Мои документы". Также там теперь можно внести изменения в свидетельство о рождении. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новые услуги предоставляют все 134 офиса "Мои документы". Они работают ежедневно без перерывов в каждом районе столицы.

Более того три флагманских офиса на востоке, севере и юго-востоке Москвы оборудованы залами с фотозонами, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии. Подать пакет документов можно без предварительной записи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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