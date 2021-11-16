Москвичи могут заключить брак во всех офисах "Мои документы". Также там теперь можно внести изменения в свидетельство о рождении. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новые услуги предоставляют все 134 офиса "Мои документы". Они работают ежедневно без перерывов в каждом районе столицы.

Более того три флагманских офиса на востоке, севере и юго-востоке Москвы оборудованы залами с фотозонами, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии. Подать пакет документов можно без предварительной записи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.