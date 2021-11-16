В России представили аромат, посвященный истребителю

Россия показала, чем пахнут истребители. Свет увидели духи, вдохновленные боевой машиной пятого поколения Checkmate.

Разработчики говорят, что композиция сочетает в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета. Основные ноты удалось соединить воедино благодаря техногенному аккорду парфюма.

Также в композиции можно уловить легкие оттенки можжевельника, пачули и дубового мха.

Флакон оформлен как фигура коня, а сама коробка стилизована под шахматную доску. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.