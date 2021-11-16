Россиянам рассказали, кто из непривитых сможет получить QR-код

Непривитые россияне смогут получить QR-коды. Об этом заявил глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Речь идет о бессимптомниках, которые сдадут положительный ПЦР-тест. При этом антитела обещают не считать. Минимального титра для получения QR-кода нет.

Как пояснил Хубезов, реально оценить уровень иммунитета к коронавирусу по одному анализу на антитела невозможно. Примерно об этом же говорила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пока неясно, какой уровень антител является защитным.

Обязательные QR-коды планируют ввести в России с февраля. Они потребуются даже при покупке билетов на самолеты и поезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.