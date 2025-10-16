16 октября, 17:40События
Москвичам рассказали о ценностях ответственного отцовства
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. В рамках этого ежегодного праздника пройдет всероссийская акция "Вместе с папой", цель которой заключается в укреплении семейных связей и повышении роли отца в воспитании детей.
Какие ценности должны лежать в основе настоящего мужского воспитания и какое место в нем отводится патриотизму? Что такое ответственное отцовство и почему у пап не всегда получается выстраивать доверительные отношения с ребенком?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
- председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Роман Винокуров;
- заместитель председателя Совета по вопросам формирования культуры отцовства в Москве Алексей Чегодаев.