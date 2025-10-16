Проект телеканала Москва 24 взял награду на премии имени Эдуарда Сагалаева

В Москве назвали победителей премии имени Эдуарда Сагалаева. Это журналистская награда за социально значимые телепрограммы и телефильмы.

Проект Москвы 24 "Долголетие шоу" стал первым в номинации "Лучшая развлекательная программа". Это реалити-шоу создается при поддержке "Московского долголетия".

В рамках премии телесобытием года жюри признало международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025". Особой наградой "За службу Отечеству" был отмечен военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.