В Москве начали готовиться к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ

В Москве начали готовиться к предстоящему эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре, пик заболеваемости в столице ожидается в январе–феврале.

Специалисты посоветовали не откладывать вакцинацию, чтобы к этому моменту успели сформироваться антитела. Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому состав вакцин каждый год меняется и содержит 3 или 4 штамма вируса гриппа наиболее вероятные и ожидаемые в предстоящем сезоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.