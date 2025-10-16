16 октября, 11:15Общество
В Москве начали готовиться к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ
В Москве начали готовиться к предстоящему эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре, пик заболеваемости в столице ожидается в январе–феврале.
Специалисты посоветовали не откладывать вакцинацию, чтобы к этому моменту успели сформироваться антитела. Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому состав вакцин каждый год меняется и содержит 3 или 4 штамма вируса гриппа наиболее вероятные и ожидаемые в предстоящем сезоне.
