16 октября, 06:45

Общество

Юрист рассказал, когда россиянам выгоднее брать отпуск зимой

Юрист рассказал, когда россиянам выгоднее брать отпуск зимой

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, когда россиянам выгоднее брать отпуск зимой. По его словам, продлевать новогодние каникулы за счет отпуска в январе невыгодно, так как в этом месяце мало рабочих дней, а значит, стоимость каждого рабочего дня выше.

Он отметил, что оплата отпуска рассчитывается исходя из среднего заработка и выплачивается за все дни, включая выходные, тогда как оклад распределяется только на рабочие дни. Поэтому при одинаковом окладе в январе работник теряет больше денег, уходя в отпуск, чем в месяцах с большим количеством рабочих дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

