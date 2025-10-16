Юрист рассказал, когда россиянам выгоднее брать отпуск зимой

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, когда россиянам выгоднее брать отпуск зимой. По его словам, продлевать новогодние каникулы за счет отпуска в январе невыгодно, так как в этом месяце мало рабочих дней, а значит, стоимость каждого рабочего дня выше.

Он отметил, что оплата отпуска рассчитывается исходя из среднего заработка и выплачивается за все дни, включая выходные, тогда как оклад распределяется только на рабочие дни. Поэтому при одинаковом окладе в январе работник теряет больше денег, уходя в отпуск, чем в месяцах с большим количеством рабочих дней.

