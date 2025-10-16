Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 07:45

Общество

График выплат детских пособий и пенсий изменится в РФ в ноябре

График выплат детских пособий и пенсий изменится в РФ в ноябре

301 ребенок родился в Москве 15 октября

На "Госуслугах" запустили сервис для получения налогового вычета

Подростки начали ловить зацеперов в Москве

"Утро": температура воздуха в Москве составит 6 градусов 16 октября

Акция в честь Всемирного дня борьбы с раком молочной железы прошла в Москве

В Москве включили розовую подсветку в честь Всемирного дня борьбы с онкологией

"Московский патруль": общественники начали бороться с зацепингом

"Московский патруль": МЧС и ГИБДД выявили нецелевое использование машин спецслужб

"Московский патруль": прокуратура подала более 1,6 тысячи исков к телефонным мошенникам

График выплат детских пособий и пенсий изменится в РФ в ноябре. Произойдет это из-за предстоящих праздников.

Выплаты на детей и единое пособие беременным придет не 3 числа как обычно, а 1 ноября. Пенсии тоже выплатят досрочно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья КрамароваМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика