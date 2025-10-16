График выплат детских пособий и пенсий изменится в РФ в ноябре. Произойдет это из-за предстоящих праздников.

Выплаты на детей и единое пособие беременным придет не 3 числа как обычно, а 1 ноября. Пенсии тоже выплатят досрочно.

