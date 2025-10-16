Форма поиска по сайту

16 октября, 07:15

Общество

Подростки начали ловить зацеперов в Москве

Подростки начали ловить зацеперов в Москве

Подростки начали ловить зацеперов в Москве. Они дежурят у станций, снимают нарушителей на видео и передают информацию в полицию, а иногда пытаются задерживать их самостоятельно.

По данным на 2025 год, в Московской области зафиксировали 28 происшествий с зацеперами, 11 из которых закончились гибелью подростков. Эксперты предупредили, что самостоятельные задержания могут привести к самоуправству и даже уголовной ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

