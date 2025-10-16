16 октября, 07:15Общество
Акция в честь Всемирного дня борьбы с раком молочной железы прошла в Москве
Акция в честь Всемирного дня борьбы с раком молочной железы прошла в Москве. Ночью розовая подсветка появилась на знаковых объектах города – Крымском мосту, Останкинской телебашне, высотках на Арбате и аттракционе "Солнце Москвы".
Цвет символизирует внимание к женскому здоровью и важность ранней диагностики. Организаторы напомнили, что забота о себе начинается с регулярного обследования.
