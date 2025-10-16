Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Назван топ-5 востребованных сфер: торговля, сфера услуг, промышленность, строительство и IТ-сектор. Найти работу, повысить квалификацию или переобучиться москвичи могут в центре "Профессии будущего".

"Сегодня столица выстраивает систему, которая дает школьникам широкий выбор образовательных и карьерных траекторий, исходя из интересов и предрасположенностей каждого. Параллельно с обучением в 10-м классе и дальнейшим поступлением в вуз ребята могут получить профессию в столичных колледжах. Популярность системы среднего профессионального образования, как и возможности, которые она дает, растет с каждым годом. Колледжи Москвы представляют более 150 современных и востребованных специальностей. 18 октября мы проведем единый день открытых дверей в 48 учебных заведениях. Ребята смогут увидеть современные лаборатории и мастерские и попробовать себя в самых разных профессиях: освоить техники макияжа, приготовить блюда из ресторанного меню, поработать в графических редакторах и многое другое"– рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Взрослые могут сделать прививку в поликлиниках или в одном из 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД. Пункты работают каждый день: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.