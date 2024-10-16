16 октября, 14:00M24.RU
Эксперты рассказали о роли мужского воспитания в современной семье
16 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "День отца – 2024: роль мужского воспитания в современной семье". Ежегодный праздник в честь отцов отмечается в России в третье воскресенье октября.
Какие роли в семье играет отец? Как влияет на детей дефицит мужского воспитания? Как родителям правильно распределить ответственность за воспитание ребенка? Сталкиваются ли современные отцы с дискриминацией и как защищены их права в отношении детей? Об этом и многом другом рассказали:
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
- куратор программы взаимодействия с департаментом образования и науки города Москвы и Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев;
- адвокат по семейным спорам Марина Дубровская;
- эксперт Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Роман Винокуров.