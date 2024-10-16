Эксперты рассказали о роли мужского воспитания в современной семье

16 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "День отца – 2024: роль мужского воспитания в современной семье". Ежегодный праздник в честь отцов отмечается в России в третье воскресенье октября.

Какие роли в семье играет отец? Как влияет на детей дефицит мужского воспитания? Как родителям правильно распределить ответственность за воспитание ребенка? Сталкиваются ли современные отцы с дискриминацией и как защищены их права в отношении детей? Об этом и многом другом рассказали: