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16 октября, 14:00

M24.RU

Эксперты рассказали о роли мужского воспитания в современной семье

Эксперты рассказали о роли мужского воспитания в современной семье

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16 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "День отца – 2024: роль мужского воспитания в современной семье". Ежегодный праздник в честь отцов отмечается в России в третье воскресенье октября.

Какие роли в семье играет отец? Как влияет на детей дефицит мужского воспитания? Как родителям правильно распределить ответственность за воспитание ребенка? Сталкиваются ли современные отцы с дискриминацией и как защищены их права в отношении детей? Об этом и многом другом рассказали:

  • уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
  • куратор программы взаимодействия с департаментом образования и науки города Москвы и Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев;
  • адвокат по семейным спорам Марина Дубровская;
  • эксперт Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Роман Винокуров.
обществовидеопресс-конференция
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