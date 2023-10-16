16 октября, 20:00Общество
Новости часа: около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца недели
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца недели, предупредил Росгидромет.
Вокзал для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург построят возле метро "Рижская", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Московский театр эстрады на Берсеневской набережной откроют после реставрации 25 октября, сообщила пресс-служба театра.