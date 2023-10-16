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Новости

16 октября, 20:00

Общество

Новости часа: около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца недели

Новости часа: около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца недели

Москвичей предупредили о порывистом ветре 17 октября

"Деньги 24": цены на аренду жилья в Москве начали резко расти

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились территории около 10 станций БКЛ

В Госдуме предложили ввести школьное зимнее время

"Атмосфера": температура на уровне 5 градусов ожидается в Москве 17 октября

Новости часа: Собянин рассказал о планах создать городской вокзал Царицыно

"Актуальный репортаж": москвичи отметили День отца

Новости часа: Сергей Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Новости часа: в столице в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца недели, предупредил Росгидромет.

Вокзал для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург построят возле метро "Рижская", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Московский театр эстрады на Берсеневской набережной откроют после реставрации 25 октября, сообщила пресс-служба театра.

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