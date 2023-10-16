Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 13:45

Общество

Число случаев раннего выявления рака молочной железы в Москве выросло на 12% – Ракова

Число случаев раннего выявления рака молочной железы в Москве выросло на 12% – Ракова

Новости часа: москвичи отправили на благотворительность более 86 млн рублей

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в столице вечером 16 октября

Новости часа: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Заморозки и похолодание ожидаются в Москве до 22 октября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 октября

В России хотят ввести охрану голоса человека – СМИ

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 77%

Новые правила въезда граждан Украины в Россию вступили в силу с 16 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 738 мм ртутного столба 16 октября

Число случаев раннего выявления рака молочной железы в Москве выросло почти на 12% за 10 лет. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, таких результатов удалось достичь благодаря внедрению в столице нового стандарта онкологической помощи.

Отмечается, что рак груди занимает лидирующие позиции среди любых других форм онкологических заболеваний у женщин. Для диагностики рака молочной железы женщинам в возрасте от 18 до 39 лет проводят УЗИ, а с 40 лет – маммографию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородмедицинавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика