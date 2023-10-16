Число случаев раннего выявления рака молочной железы в Москве выросло на 12% – Ракова

Число случаев раннего выявления рака молочной железы в Москве выросло почти на 12% за 10 лет. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, таких результатов удалось достичь благодаря внедрению в столице нового стандарта онкологической помощи.

Отмечается, что рак груди занимает лидирующие позиции среди любых других форм онкологических заболеваний у женщин. Для диагностики рака молочной железы женщинам в возрасте от 18 до 39 лет проводят УЗИ, а с 40 лет – маммографию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.