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16 октября, 10:00

Общество

В России хотят ввести охрану голоса человека – СМИ

В России хотят ввести охрану голоса человека – СМИ

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В России хотят ввести охрану голоса человека. Как пишут СМИ, разработкой такого законопроекта на данный момент занимаются в Совете Федерации.

Благодаря документу владелец голоса сможет требовать удаления из интернета его записи, если она публикуется без согласия. Кроме того, могут на законодательном уровне ввести такое понятие как "синтез голоса" – это продукт работы искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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