Новые правила въезда граждан Украины в Россию вступили в силу с 16 октября

В понедельник, 16 октября, вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию. Теперь для них работают только два пункта пропуска. Те, кто едут на автомобиле, могут пересечь границу на КПП "Лудонка" в Псковской области.

Кроме того, украинцы могут попасть в РФ самолетами, которые приземляются в аэропорту Шереметьево. Эти правила не касаются детей до 14 лет, имеющих украинское гражданство, которые прибывают из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.

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