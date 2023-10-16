Летним кафе могут разрешить продавать алкоголь

На летних верандах при кафе и ресторанах могут разрешить продавать алкоголь. Законопроект об этом внесен на рассмотрение Госдумы. На данный момент за подобное действие грозят штрафы в 200–300 тысяч рублей и даже лишение лицензии.

Авторы документа заявляют, что уже давно сформировалась культура потребления алкоголя. И отмена устаревшего закона положительно скажется на развитии внутреннего туризма, особенно в крупных городах РФ.

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