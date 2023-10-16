Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 08:00

Общество

Летним кафе могут разрешить продавать алкоголь

Летним кафе могут разрешить продавать алкоголь

Союз пациентов РФ предложил направить 10 млрд на борьбу с сосудистыми заболеваниями

Собянин: благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Синоптик рассказал, когда в Москву придут заморозки

Автодилерам хотят урезать комиссии при продаже машин в кредит – СМИ

Российских адвокатов могут лишить статуса за выезд из страны – СМИ

"Утро": 10 градусов ожидается в столице 16 октября

Депутаты ГД предложили начинать уроки в школах на час позже в зимнее время

"Доктор 24": медики рассказали о полезных свойствах мелатонина

Стало известно, какие книги читают москвичи в метро

На летних верандах при кафе и ресторанах могут разрешить продавать алкоголь. Законопроект об этом внесен на рассмотрение Госдумы. На данный момент за подобное действие грозят штрафы в 200–300 тысяч рублей и даже лишение лицензии.

Авторы документа заявляют, что уже давно сформировалась культура потребления алкоголя. И отмена устаревшего закона положительно скажется на развитии внутреннего туризма, особенно в крупных городах РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика