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16 октября, 08:00

Общество

Союз пациентов РФ предложил направить 10 млрд на борьбу с сосудистыми заболеваниями

Союз пациентов РФ предложил направить 10 млрд на борьбу с сосудистыми заболеваниями

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Всероссийский союз пациентов обратился в правительство РФ с предложением добавить в проект бюджета 10 миллиардов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Письмо с соответствующим предложением направили в кабмин РФ.

На данный момент на эти цели заложено более 20 миллиардов, однако льготное обеспечение лекарствами предусмотрено для тех, кто уже перенес инфаркты и инсульты, однако отсутствует для людей из группы риска.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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