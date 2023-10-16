Союз пациентов РФ предложил направить 10 млрд на борьбу с сосудистыми заболеваниями

Всероссийский союз пациентов обратился в правительство РФ с предложением добавить в проект бюджета 10 миллиардов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Письмо с соответствующим предложением направили в кабмин РФ.

На данный момент на эти цели заложено более 20 миллиардов, однако льготное обеспечение лекарствами предусмотрено для тех, кто уже перенес инфаркты и инсульты, однако отсутствует для людей из группы риска.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.