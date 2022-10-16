Москвичей предупредили о дождях на предстоящей неделе

Воскресенье, 16 октября, стало последним солнечным днем в Москве. Новая рабочая неделя будет дождливой. По словам синоптиков, осадки ожидаются практически всю неделю.

Дневная температура воздуха до среды, 19 октября, будет держаться в столичном регионе на отметке в 9–12 градусов. В четверг и пятницу столбики термометров опустятся до 5–8 градусов.

При этом, как до этого сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на предстоящей неделе не исключено появление первого снега.

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