Москвичи засняли ленивого, но смышленого дворника

Московский дворник убирал опавшие листья, не слезая с велосипеда. Одни назвали его лентяем, другие же, наоборот, восхищаются его смекалкой и считают, что так уборка пойдет быстрее.

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