Москвичам рассказали, где сдать экспресс-тест на COVID-19

13:15
В Москве проходит бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Сдать тест смогут все желающие в 20 точках по всему городу.
Чтобы пройти процедуру, при себе нужно будет иметь паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС (при наличии). Дети должны приходить вместе с родителями.
Получить результаты экспресс-тестирования на антиген к коронавирусу можно уже через 15 минут после забора материала. Если тест оказался положительный, то горожан направят на дополнительную диагностику. Такие посетители смогут пройти на месте бесплатное ПЦР-тестирование. Их попросят оставаться дома до получения результата, который в течение суток придет по СМС, а также отобразится в электронной медкарте.
Пройти экспресс-тестирование можно во флагманских центрах "Мои Документы", которые находятся в ТЦ "Афимолл Сити", ТЦ Columbus, ТРЦ "Щелковский", ТРЦ "Метрополис", в здании Leroy Merlin на Рязанском проспекте, в ТЦ "Спектр". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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