16 сентября, 23:30

Общество

В Москве прошел финал конкурса "Гонка курьеров"

В Москве прошел финал конкурса "Гонка курьеров". На данный момент это одна из самых востребованных профессий, что было заметно по количеству участников.

Соревнование, которое проводили уже в третий раз, объединило тысячи курьеров со всей России. По итогам региональных этапов, на финал в столицу приехали 10 команд по пять человек. Самые быстрые и ловкие получили главный приз – 1 миллион рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

