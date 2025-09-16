Форма поиска по сайту

16 сентября, 08:00

Общество

Россиянам рассказали, что нарушение технологии консервирования может вызвать отравление

С приходом осени россияне чаще стали делать домашние консервы. Однако при нарушении технологии такие заготовки могут стать причиной серьезных отравлений. Если на крышке банки есть подтеки, она вздулась или при открытии слышен хлопок – это явный признак размножения микроорганизмов.

Эксперты предупреждают, что ботулизм в домашних заготовках невозможно распознать по внешнему виду. Опасный токсин поражает нервную систему, может вызвать остановку дыхания и сердца. Помочь в этом случае способна только профессиональная медицинская помощь высокого уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

