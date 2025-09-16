В Госдуме предложили ограничить зарубежную музыку на спортивных матчах

В Госдуме предложили ограничить использование зарубежной музыки на спортивных мероприятиях. Автор инициативы считает, что на матчах слишком редко звучат композиции российских исполнителей. Однако часть депутатов не поддержала идею жесткого запрета.

Спортсмены и болельщики отмечают, что музыка на аренах важна для атмосферы и настроя игроков. Многие уверены, что главным критерием в данном контексте стоит считать эмоциональный эффект трека, а не его происхождение. Диджеи формируют плейлисты, исходя из популярности песен и предпочтений самих спортсменов.

