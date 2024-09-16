Новости мира: люди вышли на митинг против закрытия автомобильных предприятий в ЕС

В Брюсселе тысячи демонстрантов вышли на митинг против планируемого закрытия завода Audi и других автомобильных предприятий в Бельгии и других странах Евросоюза. Основной причиной остановки производства и переноса заводов из Европы эксперты считают падение спроса внутри ЕС и снижение конкурентоспособности из-за энергетического кризиса. Рост цен на топливо и электроэнергию начался после введения санкций против России.

Тем временем сильнейшее наводнение обрушилось на страны Центральной и Восточной Европы. В результате тропических ливней погибли по меньшей мере 16 человек, еще несколько пропали без вести. Такие данные приводят европейские СМИ. Стихия ударила по Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии. Местами вода прорвала дамбы, затоплены целые кварталы, эвакуированы сотни тысяч жителей.

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