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16 сентября, 22:15

Общество

Среднесуточная температура в Москве превысила норму на 5 градусов

Среднесуточная температура в Москве превысила норму на 5 градусов

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Климатической осени не дает прийти антициклон. Из-за этого среднесуточная температура в Москве, по словам синоптиков, выше нормы на 5 градусов. В связи с этим в пик солнечной активности столбики термометров поднимаются до 25–27 градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, график изменения температуры в сентябре 2024 года более чем на 2 градуса опережает самый теплый сентябрь, который был зарегистрирован в 1947 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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