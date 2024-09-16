Среднесуточная температура в Москве превысила норму на 5 градусов

Климатической осени не дает прийти антициклон. Из-за этого среднесуточная температура в Москве, по словам синоптиков, выше нормы на 5 градусов. В связи с этим в пик солнечной активности столбики термометров поднимаются до 25–27 градусов.



Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, график изменения температуры в сентябре 2024 года более чем на 2 градуса опережает самый теплый сентябрь, который был зарегистрирован в 1947 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.