Оранжевый уровень погодной опасности продолжает действовать в Москве и области

Оранжевый уровень опасности продолжает действовать в Москве и области. Аномальная жара задержится в столице еще примерно на несколько дней. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, такого продолжительного отклонения от нормы в столице не наблюдалось около 100 лет.

Синоптик отметил, что график изменения температуры текущего сентября в мегаполисе более чем на 2 градуса опережает самый теплый сентябрь. Так, в 1947 году средняя температура воздуха этого же месяца составила 17 градусов, когда как на сегодняшний день показатели фиксируют 19,1 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.