В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа заболевших ОРВИ, гриппом и ковидом

Роспотребнадзор может ввести ограничения в отдельных учреждениях в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. До этого в Доме правительства РФ уже ввели масочный режим.

Работы по строительству дублера Боровского шоссе в ТиНАО завершены на 98%, сообщил Сергей Собянин.

17 сентября в связи с проведением марафона перекроют некоторые улицы. Ограничения будут действовать с семи утра до пяти вечера.

С момента запуска МЦД-4 пассажиры совершили уже более 700 тысяч поездок. Какие маршруты удалось разгрузить благодаря открытию – в эфире "Москва 24"