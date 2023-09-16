Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 20:00

Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа заболевших ОРВИ, гриппом и ковидом

В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа заболевших ОРВИ, гриппом и ковидом

Роспотребнадзор не увидел оснований для введения масочного режима в РФ

В России могут подорожать пицца и бургеры

Роспотребнадзор сообщил о возможных ограничениях в учреждениях из-за роста заболеваемости

На "Городской ферме" ВДНХ показали новорожденного детеныша альпака

Дачу Сталина выставили на торги

В Норильске выпал первый снег

"Специальный репортаж": тревожный звоночек

"Доктор 24. Темы недели": гормональный баланс

"Время новых. Шоу": морковный торт

Роспотребнадзор может ввести ограничения в отдельных учреждениях в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. До этого в Доме правительства РФ уже ввели масочный режим.

Работы по строительству дублера Боровского шоссе в ТиНАО завершены на 98%, сообщил Сергей Собянин.

17 сентября в связи с проведением марафона перекроют некоторые улицы. Ограничения будут действовать с семи утра до пяти вечера.

С момента запуска МЦД-4 пассажиры совершили уже более 700 тысяч поездок. Какие маршруты удалось разгрузить благодаря открытию – в эфире "Москва 24"

Читайте также
обществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика