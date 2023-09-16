Роспотребнадзор не увидел оснований для введения масочного режима в РФ

Роспотребнадзор может ввести ограничения в отдельных учреждениях в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. До этого в Доме правительства РФ уже ввели масочный режим.

Как уточнила глава ведомства Анна Попова, на такую меру могут пойти только в том случае, если появятся серьезные основания. По ее словам, пока этого нет.

В ведомстве также напомнили о том, что использование антисептиков для рук является простой и действенной мерой профилактики. Подробнее – в эфире "Москва 24".