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16 сентября, 19:15

Общество

Роспотребнадзор не увидел оснований для введения масочного режима в РФ

Роспотребнадзор не увидел оснований для введения масочного режима в РФ

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Роспотребнадзор может ввести ограничения в отдельных учреждениях в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. До этого в Доме правительства РФ уже ввели масочный режим.

Как уточнила глава ведомства Анна Попова, на такую меру могут пойти только в том случае, если появятся серьезные основания. По ее словам, пока этого нет.

В ведомстве также напомнили о том, что использование антисептиков для рук является простой и действенной мерой профилактики. Подробнее – в эфире "Москва 24".

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