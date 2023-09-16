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16 сентября, 18:30

Общество

В России могут подорожать пицца и бургеры

В России могут подорожать пицца и бургеры

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В России могут подорожать пицца и бургеры. Об этом сообщила на сайте Федеральная налоговая служба (ФНС).

В ФНС объясняют это тем, что фастфуд теперь будет облагаться налогом. Сейчас НДС на бургеры и пиццу составляет 10%, а с 1 октября будет уже 20%.

Однако в ресторанах быстрого питания пока не стали давать прогнозы, на сколько может подорожать их продукция. Эксперты же утверждают, что в известных пиццериях и бургерных вряд ли произойдет повышение цен. Подробнее – в эфире "Москва 24".

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