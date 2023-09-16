В Московском зоопарке запустили акцию по сбору урожая для животных. Уже сейчас все желающие могут принести для обитателей зоосада тыкву, кабачки, кукурузу, дубовые и кленовые листья, желуди, сосновые и кедровые шишки. Для птиц орнитологи принимают дикие ягоды в том числе сушеные. По словам зоологов, многим животным осенью нужно усиленное питание, чтобы нагулять жирок до наступления холодов, так что угощения придутся очень кстати. Акция продлится до конца ноября.

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