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16 сентября, 10:00

Общество

В Московском зоопарке запустили акцию по сбору урожая для животных

В Московском зоопарке запустили акцию по сбору урожая для животных

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В Московском зоопарке запустили акцию по сбору урожая для животных. Уже сейчас все желающие могут принести для обитателей зоосада тыкву, кабачки, кукурузу, дубовые и кленовые листья, желуди, сосновые и кедровые шишки. Для птиц орнитологи принимают дикие ягоды в том числе сушеные. По словам зоологов, многим животным осенью нужно усиленное питание, чтобы нагулять жирок до наступления холодов, так что угощения придутся очень кстати. Акция продлится до конца ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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