Прощание с главредом "Комсомольской правды" прошло в столице

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным.

Его похоронили рядом с могилами журналистов Сергея Доренко, Андрея Стенина, Михаила Зеленского и Анатолия Лысенко.

На церемонии присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, а также коллеги и друзья Сунгоркина.