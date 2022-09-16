Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

По прогнозам синоптиков, дождь в Москве будет лить до конца дня. В городе плохая видимость, Дептранс просит водителей быть осторожнее на дорогах. Кроме того, непогода усилила пробки.

Украинские войска возобновили обстрел Херсона. Ранее ракеты ВСУ попали в здание администрации Херсонской области. От удара три человека погибли, есть пострадавшие, сообщают власти региона. Жилые кварталы обстреливали из HIMARS.

В Москве появится еще одно "Депо". Новый фуд-молл откроют в здании бывшего трамвайного парка рядом площадью трех вокзалов. Там заработают десятки ресторанов, лавки с деликатесами. Еще будут устраивать кинопоказы и концерты. Пока же в здании идет реставрация.

Центробанк будет принимать меры в отношении низких ипотечных ставок от застройщиков. Об этом рассказала Эльвира Набиуллина. Она заявила, что кредиты под 0% – лишь маркетинговый ход и вводит в заблуждение заемщиков. Банк России принял решение вновь понизить ключевую ставку. На этот раз до 7,5% годовых. Ранее она составляла 8%.

План спецоперации на Украине корректировке не подлежит. Но по ходу принимаются оперативные решения. Основной целью является освобождение всей территории Донбасса, заявил Владимир Путин по итогам саммита ШОС в Самарканде.

Российские войска уничтожили штаб и базу подготовки украинского центра спецопераций "Юг" под Очаковом. Также за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ и восемь складов вооружения и боеприпасов. Об этом заявили в Минобороны.

В Москве появится еще 600 кафе и ресторанов. На открытие новых точек общепита город выделяет дополнительные средства. Размер грантов увеличится до более чем 1,3 миллиарда рублей. Поддержку смогут получить те, кто откроет заведения с доступными ценами. Размеры грантов зависят от площади кафе и ресторанов. Только с марта в столице открылось больше 480 новых точек быстрого питания.

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