Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

По прогнозам синоптиков, дождь в Москве будет лить до конца дня. В городе плохая видимость, Дептранс просит водителей быть осторожнее на дорогах. Кроме того, непогода усилила пробки.
Украинские войска возобновили обстрел Херсона. Ранее ракеты ВСУ попали в здание администрации Херсонской области. От удара три человека погибли, есть пострадавшие, сообщают власти региона. Жилые кварталы обстреливали из HIMARS.
В Москве появится еще одно "Депо". Новый фуд-молл откроют в здании бывшего трамвайного парка рядом площадью трех вокзалов. Там заработают десятки ресторанов, лавки с деликатесами. Еще будут устраивать кинопоказы и концерты. Пока же в здании идет реставрация.
Центробанк будет принимать меры в отношении низких ипотечных ставок от застройщиков. Об этом рассказала Эльвира Набиуллина. Она заявила, что кредиты под 0% – лишь маркетинговый ход и вводит в заблуждение заемщиков. Банк России принял решение вновь понизить ключевую ставку. На этот раз до 7,5% годовых. Ранее она составляла 8%.
План спецоперации на Украине корректировке не подлежит. Но по ходу принимаются оперативные решения. Основной целью является освобождение всей территории Донбасса, заявил Владимир Путин по итогам саммита ШОС в Самарканде.
Российские войска уничтожили штаб и базу подготовки украинского центра спецопераций "Юг" под Очаковом. Также за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ и восемь складов вооружения и боеприпасов. Об этом заявили в Минобороны.
В Москве появится еще 600 кафе и ресторанов. На открытие новых точек общепита город выделяет дополнительные средства. Размер грантов увеличится до более чем 1,3 миллиарда рублей. Поддержку смогут получить те, кто откроет заведения с доступными ценами. Размеры грантов зависят от площади кафе и ресторанов. Только с марта в столице открылось больше 480 новых точек быстрого питания.
Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: