Хмурая погода наступила в Москве 16 сентября

Хмурая погода наступила в Москве. С обеда стал лить дождь, в столице холодно.

В МЧС даже выпустили предупреждение – попросили водителей быть осторожнее. Ожидаются заторы на дорогах. Надолго ли дожди в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.