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Общество

13:30

В Москве прощаются с главным редактором "Комсомольской правды"

обществовидеоРоман Карлов

В Москве 16 сентября прощаются с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным. Церемония проходит в траурном зале Троекуровского кладбища.

Вице-президент медиахолдинга "Красная звезда" Павел Веденяпин назвал уход Сунгоркина из жизни большой потерей. По его словам, главный редактор КП был потрясающим.

Владимир Сунгоркин работал в Комсомольской правде с 1985 года. В разные годы был членом общественных советов при Минобороны России, МЧС, Министерстве транспорта. Заслуженный журналист, лауреат премии "Золотое перо России".

Журналист скончался в среду, 14 сентября, от инсульта. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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