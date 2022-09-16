Шведский бренд H&M завозит в Россию новую коллекцию

H&M так и не уходит – наоборот, шведский бренд завозит в Россию новую коллекцию. Товар в магазины доставляют через Казахстан, из-за этого цены на одежду, по прогнозам экспертов, могут вырасти на 30%.

Другие бренды, Massimo Dutti и Zara Home, сейчас готовят распродажи. Об этом сообщили в Союзе торговых центров. Также в СМИ написали, что в будущем эти компании планируют вернуться, возможно, под другими именами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.