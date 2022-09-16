Москвичам рассказали, как подобрать плащ, который защитит от холода

Осенняя погода в Москве сейчас очень переменчива: дожди и солнце сменяют друг друга несколько раз за день. Жителям столицы рассказали, как подобрать плащ, который защитит от холода и не даст промокнуть.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.