Раненого белого медведя с Диксона осмотрели ветеринары из академии имени Скрябина. Консилиум собрали, чтобы проанализировать возможность лечения травм, которые получило животное.

Для медведя разработали специальный рацион. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.