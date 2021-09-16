ЛДПР запустила горячую линию по контролю за выборами в Госдуму. Все россияне смогут получить ответы на вопросы, касающиеся подготовки и проведения голосования.

Звонки – бесплатные, а линия – круглосуточная. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.