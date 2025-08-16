16 августа, 17:30Общество
Температура не превысит 20 градусов в Москве 17 августа
В Москву 17 августа вновь приднт похолодание. Утром температура составит около 15 градусов, днем воздух прогреется не выше 20. Синоптики отмечают, что в столичный регион возвращается циклон.
Он принесет дожди и высокую влажность – около 70%. Ветер усилится до 6 метров в секунду. Вечером температура опустится до 14 градусов, атмосферное давление снизится до 744 миллиметров ртутного столба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.