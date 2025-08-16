Форма поиска по сайту

16 августа, 14:15

Общество

Похолодание и дожди придут в Москву 17 августа

Похолодание и дожди придут в Москву 17 августа

Уже 17 числа в столицу придут похолодание и дожди, прогнозируют синоптики. Следующая неделя не порадует летними температурами – за окном будет в среднем 15–17 градусов тепла. Жителям рекомендуют готовиться к перепадам погоды.

Как отмечают климатологи, осенью и зимой периоды холода будут чередоваться с аномально теплыми днями, при этом ожидается большое количество осадков. Октябрь по температуре будет близок к нынешнему сентябрю, но менее комфортным.

обществопогодагородвидеоНаталия ШкодаЕлена Поляница

