Похолодание и дожди придут в Москву 17 августа

Уже 17 числа в столицу придут похолодание и дожди, прогнозируют синоптики. Следующая неделя не порадует летними температурами – за окном будет в среднем 15–17 градусов тепла. Жителям рекомендуют готовиться к перепадам погоды.

Как отмечают климатологи, осенью и зимой периоды холода будут чередоваться с аномально теплыми днями, при этом ожидается большое количество осадков. Октябрь по температуре будет близок к нынешнему сентябрю, но менее комфортным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.