Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 09:30

Общество

Температура в столице поднимется до 25 градусов 16 августа

Температура в столице поднимется до 25 градусов 16 августа

"Шоу Проверка": орехи

Гостей фестиваля "Москва 2030" ждут симфонический концерт и гонки дронов

В России могут начать штрафовать за телефон в руках при переходе улиц

Суббота может стать последним жарким днем в Москве

"Московский патруль": специалисты обнаружили фальсификаты в двух образцах мороженого

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

"Мослекторий": Роман Бузунов – о здоровом сне

В России усилили контроль на границе из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае

"Атмосфера": до 24 градусов тепла ожидается в Москве днем 16 августа

В Москве прекратилась череда дождей и 16 августа обещает быть теплым и солнечным. К обеду температура прогреется до 24–25 градусов. Синоптики отмечают, что антициклон принес сухую погоду с пониженной влажностью на уровне 40% и осадков сегодня не ожидается.

Атмосферное давление держится на отметке 750 миллиметров ртутного столба, ветер достигает 5 метров в секунду. Вечером немного посвежеет и температура опустится до 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика