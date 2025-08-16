Температура в столице поднимется до 25 градусов 16 августа

В Москве прекратилась череда дождей и 16 августа обещает быть теплым и солнечным. К обеду температура прогреется до 24–25 градусов. Синоптики отмечают, что антициклон принес сухую погоду с пониженной влажностью на уровне 40% и осадков сегодня не ожидается.

Атмосферное давление держится на отметке 750 миллиметров ртутного столба, ветер достигает 5 метров в секунду. Вечером немного посвежеет и температура опустится до 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.