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16 августа, 17:45

Общество

Новости мира: случаи заражения людей оспой обезьян зарегистрировали в Швеции и Пакистане

Новости мира: случаи заражения людей оспой обезьян зарегистрировали в Швеции и Пакистане

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О новых случаях оспы обезьян и о регистрации ее более заразного штамма, 16 августа сообщили Швеция и Пакистан. Для обеих стран это первые заражения в 2024 году. Пациентов быстро изолировали. Между тем ВОЗ считает, что вспышка заболевания в Африке представляет опасность для всего мира, ситуация уже стала чрезвычайной. В России для профилактики оспы обезьян есть вакцина. В центре "Вектор" она в наличии, уточнили в Роспотребнадзоре.

Тем временем в Турции удалось взять под контроль лесной пожар на северо-западе страны. Для этого понадобилось участие девяти самолетов и 12 вертолетов. При этом площадь возгорания не превышает 300 квадратных метров. Тушить сложно, по словам спасателей, из-за сильного ветра и рельефа местности.

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